Porta finestra forzata da banda di ladri. Bottino pochi contanti

Un magro bottino di poche decine di euro in contanti, ma tutte le stanze a soqquadro, con il danno aggiuntivo della porta finestra rotta per entrare. Il furto è stato scoperto al rientro dei proprietari, verso le 19, messo a segno nell’arco dell’altro pomeriggio, approfittando dell’assenza dei padroni di casa dalle 14. Sul posto, in via dei Baldacchini a Cassolnovo, sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti con una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Vigevano per il sopralluogo che ha dato il via alle indagini. Accertata dai militari l’effrazione alla porta finestra del soggiorno, attraverso cui i ladri si sono introdotti nell’abitazione, una casa indipendente.

U.Z.