Ponte ferroviario sulla Sp18. Arriva la passerella pedonale

Vergiate ha partecipato al bando provinciale "Comuni attivi" con l’ intervento per tutelare i pedoni in un’area molto trafficata, la Provincia ha confermato i fondi. "Siamo felici che il progetto sia stato ritenuto degno del contributo, serve per garantire la sicurezza di chi utilizza il ponte sulla ferrovia, troppo stretto, per andare in direzione del centro commerciale", in una zona frequentata soprattutto dai giovani. R.F.