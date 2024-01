Polo della Sicurezza intitolato all’onorevole Zamberletti

Sarà intitolata all’onorevole Giuseppe Zamberletti (nella foto) la via di accesso al Polo della Sicurezza, anche noto come Centro Polifunzionale delle Emergenze (Cpe) della Provincia di Varese, che si trova presso la località Fontanelle a Malnate a cavallo del confine con Vedano Olona. L’evento si svolgerà alle 14.30 di venerdì 26 gennaio, nel quinto anniversario della scomparsa del politico varesino, mancato nel 2019. Una figura di grande rilievo nazionale, che fu salutata con i funerali di stato a cui parteciparono anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l’allora presidente del consiglio Giuseppe Conte. Ai saluti istituzionali in apertura dell’evento prenderanno parte il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, gli assessori regionali Guido Bertolaso e Romano La Russa, il presidente della Provincia di Varese Marco Magrini e il consigliere provinciale Alberto Barcaro.

La cerimonia ufficiale prevede la scopertura di una targa: l’intitolazione fa seguito ad una mozione che è stata approvata dal consiglio provinciale di Varese con deliberazione del 30 ottobre 2023. La scelta di dedicare a Zamberletti il luogo che ospita la Polizia provinciale e la Protezione civile della Provincia di Varese va nell’ottica di riconoscere il ruolo fondamentale che l’onorevole varesino ebbe nella nascita della Protezione civile stessa, di cui è riconosciuto come padre fondatore. Il drammatico ritardo dei soccorsi e l’assenza di coordinamento che avevano caratterizzato la gestione del terremoto in Irpinia del 1980 evidenziarono la necessità di istituire una struttura che si occupasse in maniera permanente di protezione civile: fu proprio Zamberletti a guidare quel percorso, con l’istituzione del dipartimento nel 1982. La sua figura è legata anche al centro delle Fontanelle, la cui via d’accesso porterà il suo nome: nel 2013 fu infatti presente al fianco delle autorità locali all’inaugurazione della sede.

Lorenzo Crespi