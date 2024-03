Più decoro al sottopasso grazie ai ragazzi Rotaract

Addio murales con una giornata di lavoro i ragazzi del Rotaract hanno regalato un nuovo decoro a una parte del sottopasso pedonale che collega viale Santuario a piazza del Mercato e alla via Croce. A mettersi al lavoro gli iscritti del club di Saronno che si sono rimboccati le maniche sabato 9 marzo e, nonostante il maltempo, hanno realizzato l’intervento.

"Oggi siamo qui a tinteggiare questo sottopassaggio – spiega la portavoce Cristina – come gesto di volontariato per la città. Si tratta solo di avere buona volontà e voglia di uscire dalla monotonia, far qualcosa per il luogo e la comunità in cui si vive, essere fieri di passare per le vie e dire "cavolo, ho sistemato io quel muro!". A passare a trovare i giovani l’assessore Francesca Pozzoli visto che il comune ha contribuito fornendo i materiali. La tinteggiatura è solo parte dell’attività del Rotaract: "Il prossimo mese ci occuperemo della raccolta rifiuti, quello successivo passeremo a corso Italia. Basta veramente poco per far felici gli altri, ed essere fieri di noi stessi".