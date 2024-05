Piscine Manara: trattativa privata per il gestore

Continua l’iter da parte dell’amministrazione comunale per l’individuazione di un nuovo gestore per le piscine Manara, le cui ultime gestioni sono state problematiche tanto da evidenziare soprattutto situazioni di scarsa manutenzione di cui spesso si sono lamentati gli utenti e varie inadempienze. Il contratto con la società spagnola Forus in scadenza naturale nel 2026 è stato risolto anzitempo dal Comune, quindi l’operatore iberico cesserà il 31 maggio 2024, poi dal primo giugno sarà un nuovo gestore ad occuparsi del plesso natatorio. Da alcuni giorni l’impianto è finito al centro di un’indagine della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, l’ipotesi di reato è frode in pubbliche forniture.

La Finanza ha acquisito documenti negli uffici, l’inchiesta ha preso il via dopo quanto accaduto a febbraio quando una decina di bambini accusarono disturbi, la causa un’eccessiva quantità di cloro in acqua. Sono in corso accertamenti per fare piena chiarezza sulla vicenda. Intanto Palazzo Gilardoni deve individuare il nuovo operatore, obiettivo riaprire la parte estiva dalla metà del mese di giugno. Erano quattro gli operatori che avevano manifestato interesse nella prima fase, tra cui una società che gestisce ben 16 centri nel Nord Italia, nessuno di loro ha però presentato un’offerta entro il 30 aprile, come prevedeva la procedura negoziata, per la gestione sperimentale per due anni, 2024-2026. A questo punto il comune procede con la trattativa privata, la giunta l’altro giorno ha demandato al dirigente competente l’espletamento delle procedure per l’individuazione di un nuovo gestore. Sono in corso contatti con operatori del settore affinché si possa consentire la riapertura della parte estiva dell’impianto dalla metà di giugno.

R.F.