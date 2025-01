Pazienti in dialisi e studenti ai fornelli. Uno show cooking con chef stellati

Promuovere una cucina che rispetti le esigenze mediche senza rinunciare al piacere del palato: questo è stato il fulcro dell’evento organizzato allo Ial Lombardia, in collaborazione con l’Asst Valle Olona. L’iniziativa, prima nel suo genere nel Saronnese, ha visto protagonisti nove pazienti in dialisi affiancati dagli studenti delle classi terze di sala e ristorazione dell’istituto. Un progetto che ha richiesto mesi di preparazione, unendo competenze mediche e gastronomiche per creare piatti sani, equilibrati e gustosi.

Durante l’evento, chef professionisti hanno guidato una cooking class in cui sono stati realizzati menù su misura per i pazienti dializzati, rispettando le indicazioni nutrizionali specifiche. La giornata si è conclusa con un pranzo condiviso, che ha rappresentato un esempio concreto dell’importanza di integrare salute e formazione. Tra i presenti, i vertici dell’Asst Valle Olona, con Daniela Bianchi, direttore generale, e Roberta Tagliasacchi, direttore di presidio. L’ad dello Ial Lombardia, Matteo Berlanda, ha sottolineato il valore del progetto: "Questa iniziativa dimostra la capacità del nostro istituto di essere parte attiva del territorio e di collaborare con la città. È anche un’ulteriore prova della professionalità dei nostri studenti, che nel 70% dei casi trovano lavoro entro sei mesi dal diploma".

A ribadire l’importanza dell’iniziativa è stata Maria Rosa Caruso, direttore di Nefrologia e Dialisi: "La dieta è fondamentale per i pazienti in dialisi. Progetti come questo permettono di offrire loro soluzioni nutrizionali che rispettano le esigenze mediche, senza dimenticare il gusto e la varietà". A salutare il progetto con un video messaggio e una piena condivisione dell’iniziativa lo chef stellato con Chicco Cerea del ristorante Da Vittorio. Sara Giudici