Pasqua di solidarietà a Busto, l’appello: “Non dimentichiamo i bisognosi”

Busto Arsizio, 27 marzo 2024 - L’appello, “abbiamo bisogno di una risposta generosa da parte di cittadini e aziende per confezionare i pacchi di alimenti che intendiamo donare il giorno di Pasqua alle famiglie bisognose”. A lanciarlo in modo accorato sono i giovani del progetto “Diamoci una mano”, che da anni, in occasione di Natale e Pasqua, consegnano i pacchi con alimenti ai nuclei in difficoltà economiche e pasti pronti ai senzatetto che frequentano la zona della stazione ferroviaria.

“Le prime due date per la raccolta – spiega Matteo Vago, tra i promotori dell’iniziativa – non hanno avuto la risposta che attendevamo, purtroppo abbiamo ricevuto meno alimenti rispetto alle precedenti iniziative. Siamo preoccupati perché non riusciamo in questo momento a soddisfare le richieste, una confezione in più di pasta o riso può davvero fare la differenza, essere preziosa, vorremmo riuscire con il nostro impegno e la generosità di cittadini e aziende, anche quest’anno a garantire il pacco viveri da donare proprio il giorno di Pasqua portando alle famiglie in situazioni di difficoltà economiche anche il nostro sorriso e un po’ di gioia”.

Un pensiero ai bambini: aspettano le uova di cioccolato, che per loro sono la festa. “Lanciamo il nostro appello – conclude Matteo – dateci una mano, abbiamo bisogno di alimenti a lunga conservazione, pasta riso, scatolame, olio, alimenti per neonati, assorbenti femminili, e pasti già cucinati che doneremo ai clochard”. I giovani volontari saranno presenti venerdì 29 marzo dalle 16 alle 18 per la raccolta presso piazza Papa Giovanni XXIII nel rione di Sacconago a Busto Arsizio, sarà ritirato cibo a lunga conservazione per le famiglie bisognose segnalate dalle associazioni cittadine e cibo già cucinato per le persone senza fissa dimora presso la stazione di Busto Arsizio. Un’ultima chiamata alla generosità di cittadini e aziende “dateci una mano”, conclude Matteo. Per informazioni contattare 346.2281305.