Otto auto e un furgone incendiati. Polizia sulle tracce del piromane

Un episodio che ha suscitato sconcerto e preoccupazione l’incendio doloso che nella notte tra lunedì e martedì ha coinvolto 9 veicoli, 8 auto e un furgone, parcheggiati tra via Gavinana e via Miani. Gli agenti del commissariato bustese di via Foscolo proseguono le indagini, hanno raccolto testimonianze e vagliato le immagini delle telecamere in funzione nella zona: sarebbero in possesso di elementi importanti per dare un volto e un nome al piromane. Sarebbe un trentenne notato nella notte in cui sono stati incendiati i 9 veicoli, qualcuno l’avrebbe visto allontanarsi proprio dai punti interessati nelle due vie dalle fiamme. Gli investigatori del commissariato sarebbero sulle tracce del trentenne che, secondo alcuni testimoni, avrebbe detto allontanandosi dai veicoli incendiati "mi piace vedere le macchine bruciare". Il raid, assurdo, è stato comunque ben pianificato dal piromame, che una volta rintracciato dagli inquirenti dovrà spiegare i motivi del suo gesto.