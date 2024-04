Opere pubbliche e bufera. Bicipolitana ai raggi X

Si parlerà di opere pubbliche e più precisamente di una lunga lista di interventi per oltre undici milioni di euro in gran parte figli dei fondi Pnrr, ma è indubbio che uno degli argomenti dei quali si discuterà e che interessa parte degli invitati è uno dei meno costosi, vale a dire l’intervento per la linea della cosiddetta Bicipolitana in via XXIX Maggio, che ancora in rampa di lancio e non definito nei particolari è già riuscito ad accendere la contestazione dei residenti. L’amministrazione comunale, infatti, torna a incontrare i quartieri della Città in un incontro pubblico organizzato insieme con Confcommercio Legnano domani, giovedì 18 aprile alle 20.45, nello Spazio il Giardino di via Marconi e proprio la Bicipolitana sarà uno degli argomenti in scaletta. L’incontro riguarderà, in particolare, le opere pubbliche realizzate, in via di realizzazione o da realizzare, nel territorio corrispondente alle contrade San Domenico e San Martino, sulle scuole, le palestre, la biblioteca, gli edifici storici (il complesso di via Pontida e l’ex sede della Provincia in via dei Mille), per la deimpermeabilizzazione del suolo (giardini scuole Mazzini), l’illuminazione pubblica, le asfaltature e, appunto, per la mobilità sostenibile attraverso il progetto "Cambio" e la discussa linea 2 della Bicipolitana. "La serata, per quanto riguarda il progetto di corsia ciclabile in via XXIX Maggio – spiegano i portavoce dell’Amministrazione comunale -, fa seguito alla presentazione delle firme raccolte attraverso una petizione e all’impegno preso dall’amministrazione con i commercianti ad incontrarsi una volta che il progetto fosse stato predisposto". In scaletta, dunque, gli interventi del presidente Unione Confcommercio di Legnano Paolo Ferrè, che ha accolto dai commercianti di via XXIX Maggio la richiesta di un confronto con l’amministrazione comunale sul progetto della Bicipolitana, l’introduzione del sindaco Lorenzo Radice sulla visione strategica di città dell’amministrazione comunale e quello dell’assessore alle Opere pubbliche Marco Bianchi sugli investimenti e sulle categorie di opere finanziate: infine, prima del confronto con i presenti, interverrà Alberto Marescotti, architetto specializzato in interventi legati alla mobilità e incaricato della progettazione esecutiva della linea 2 della Bicipolitana.