Openstage alla stazione Nord. Un palcoscenico per i musicisti

Da ieri anche la stazione di Varese Nord ha il suo totem Openstage, il dispositivo che permette agli artisti di esibirsi dal vivo nello scalo ferroviario. Dopo la collocazione nelle scorse settimane a Milano Bovisa, Como Lago, Milano Domodossola e Cormano-Cusano Milanino ieri è toccato allo scalo di Varese. L’inaugurazione si è tenuta alla presenza dell’assessore regionali ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente, dell’assessore alla Cultura Francesca Caruso e del presidente di Ferrovienord Fulvio Caradonna.

A dare il ritmo alla mattina i giovani artisti Diorama, solista indie pop, e Stunk, cantautore e sassofonista. Con la quinta inaugurazione da dicembre a oggi, l’iniziativa, che ha il patrocinio di Regione Lombardia, completa il suo percorso di avvio negli spazi di Ferrovienord. Negli ultimi due mesi a Milano Bovisa il totem è stato prenotato da 45 artisti, la colonnina di Como Lago ha registrato 43 prenotazioni in poco più di un mese, quella di Milano Domodossola, inaugurata due settimane fa, ha già avuto 28 registrazioni.

Ma come funzionano i Totem? Sono dispositivi alimentati da una connessione elettrica che incorporano un impianto audio per gli eventi dal vivo e sono prenotabili dagli artisti in modo gratuito attraverso l’app dedicata. Effettuata la prenotazione, avvicinando il proprio smartphone al totem questo si sbloccherà automaticamente, dando la possibilità di collegare i propri strumenti e il microfono. "Sono convinto che anche a Varese musicisti e band avranno lo spazio ideale per esprimere la loro arte e rendere le stazioni luoghi gradevoli, da vivere senza fretta e a 360 gradi – ha commentato l’assessore Lucente - Aggregazione, condivisione e socialità sono gli elementi che caratterizzano questa iniziativa". S.G.