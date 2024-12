Odori molesti. Legambiente scrive al Comune

Di nuovo, si sono ripresentate, fastidiose, le puzze nel rione di Beata Giuliana. Numerose le segnalazioni arrivate a Paola Gandini, presidente del circolo di Legambiente Busto Verde, che da tempo segue il caso. Fino a oggi l’origine dei cattivi odori non è stata individuata. Già nel 2022 Legambiente aveva presentato un esposto ai carabinieri forestali ma. "Dopo due anni nulla è risolto, l’origine delle puzze è un mistero mentre i cittadini chiedono interventi". L’altra mattina il problema si è di nuovo presentato. "Non ne possiamo più – ripetono i residenti –. Vogliamo sapere che cosa respiriamo. Ci sono persone che avvertono anche bruciori alla gola: che cosa c’è nell’aria?" La presidente del circolo di Legambiente torna così a sollecitare con una lettera l’amministrazione comunale. "Deve intervenire con urgenza", fa rilevare. "Vanno effettuate ricerche per individuare l’origine degli odori molesti e quindi per trovare la soluzione". Ros.For.