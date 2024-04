Nuove tecnologie e social. I rischi corsi dai più giovani: lezione speciale ai genitori

È in programma lunedì 29 aprile il primo incontro rivolto ai genitori e dedicato a un tema importante e sentito, l’accesso alle nuove tecnologie e ai social di giovani e giovanissimi. L’iniziativa è organizzata dagli assessorati all’Istruzione e alla Famiglia del Comune di Jerago con Orago, in collaborazione con la cooperaitva sociale Logos. "Sono molti i genitori che si interrogano sull’uso di questi strumenti, sui rischi e sulle loro potenzialità – dice l’assessore all’istruzione Maria Giovanna Buzzetti – e per questo motivo abbiamo pensato di organizzare due incontri per cercare di dare risposte. Vogliamo offrire strumenti e prospettive per aiutare i genitori a comprendere meglio il mondo digitale dei loro figli e a stabilire rapporti sani e consapevoli". Il percorso “Guida per Genitori Digitali” si concentrerà su alcuni punti, tra cui gestione del tempo online, la sicurezza online, la promozione della creatività digitale e il mondo dei videogame. Particolare attenzione sarà riservata alla comunicazione aperta tra genitori e figli, volta a sviluppare le competenze necessarie per affrontare con successo le sfide del mondo digitale e per sostenere il benessere dei loro figli perché la tecnologia può essere un prezioso strumento educativo, ma senza compromettere i valori e la sicurezza delle giovani menti in crescita. Da sottolineare che l’assessore alla Famiglia, Nadia Carollo, sta creando uno sportello di supporto tecnologico proprio per aiutare i genitori a mettere in sicurezza i dispostivi dei propri figli e a impostare filtri adeguati all’età e a tutela della loro privacy. I temi saranno affrontati dal dottor Matteo Locatelli, pedagogista clinico, specializzato in psicologia dei nuovi media. Gli incontri si terranno nella Sala civica del Comune di Jerago con Orago, in piazza Don Luigi Mauri: il primo lunedì 29 aprile alle 20, 45, il titolo “Quello che i ragazzi non dicono, ma postano; il secondo a maggio verterà su "#non sologiochi, il mondo dei videogame visto dagli adulti". P.V.