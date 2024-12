Natale solidale a Sacconago: distribuzione cibo con 'Diamoci una mano'

Il giorno di Natale nessuno deve essere escluso dalla gioia della festa. Per questo i ragazzi del progetto “Diamoci una mano” organizzano una distribuzione di cibo a domicilio alle persone in gravi difficoltà.

Sabato dalle 15 alle 17 presso la chiesa parrocchiale nel rione di Sacconago ci sarà il punto di raccolta dei viveri. A questo seguiranno altri due appuntamenti: il 21 e il 23 dicembre.

"Quello di quest’anno – spiega Matteo Vago, tra i promotori dell’iniziativa - sarà per noi un evento speciale, perché sono passati 10 anni dalla nostra prima piccola distribuzione. Nel 2014 aiutammo 7 persone, ora riusciamo a portare più di 200 pasti il giorno di Natale.

In un mondo dove ci si nasconde dietro nickname o profili segreti, noi ragazzi vogliamo metterci la faccia e il cuore portando la serenità e la felicità tipiche del giorno di Natale a chi purtroppo vive sulla propria pelle momenti difficili, condividendo un pasto caldo e un sorriso con chi un pasto fatica a permetterselo.

Anche quest’anno il ritiro è in memoria del nostro amico Marco Finocchiaro che purtroppo da qualche anno ci dà il suo supporto da lassù".

Fondamentale, sottolinea Vago, la collaborazione dei cittadini. "Ci affidiamo ancora una volta al cuore delle persone - continua - che per tanti anni ci hanno aiutato a portare speranza e felicità in notti buie, tristi e fredde dove il cibo caldo, un thè caldo e qualche parola di conforto sono più forti di qualunque paura e dove si riesce a vedere la magia del dono nel suo senso più puro, ovvero un sorriso sul volto di chi lo riceve".

Quindi l’appello: "Aiutateci, renderemo la notte del 25 dicembre un momento felice davvero per tutti".

I giovani di “Diamoci una mano” hanno in programma tre ritiri di alimenti: questo sabato e il prossimo dalle 15 alle 17 si potranno consegnare ai volontari cibi a lunga conservazione, pasta, cibo in scatola, latte a lunga conservazione, olio, dolci, alimenti per bambini piccoli e assorbenti femminili.

Lunedì 23 dicembre dalle 18 alle 20 "ritireremo cibo a lunga conservazione e pasti già cucinati che le persone vorranno donare". Per informazioni contattare il 346.2281305.