Nascondeva 35 chilogrammi di cocaina in casa

In casa nascondeva 34,5 chili di cocaina. Lo spacciatore è un albanese di 28 anni, arrestato dai carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio grazie a una segnalazione. I militari hanno dato il via a un mirato servizio di osservazione e pedinamento con l’ausilio di pattuglie della sezione Radiomobile di Novara. La conseguente perquisizione dell’auto ha portato subito alla scoperta di 10 panetti di cocaina, ben occultati in doppifondi ricavati nel bagagliaio e nell’abitacolo. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di trovare altri 20 panetti, oltre alla somma in contanti di 5mila euro, telefoni cellulari, una bilancia di precisione e materiale per il confezionamento. L’albanese si trova ora al carcere di Busto Arsizio.

Carabinieri invece impegnati nei controlli della circolazione stradale, nella serata di domenica scorsa, nel luinese. I militari della Compagnia di Luino hanno segnalato alle competenti autorità penali e amministrative due persone, fermate alla guida ma risultate sprovviste di patente e della copertura assicurativa. I carabinieri della stazione di Cuvio hanno controllato a Gemonio una Ford Focus, condotta da un quarantunenne, che non disponeva della patente di guida, poiché scaduta di validità il 17 aprile del 2022.

La macchina era anche sprovvista di copertura assicurativa. Per questo motivo, in presenza anche dell’aggravante della recidiva commessa nel biennio, l’autovettura è stata affidata a un custode giudiziale. L’automobilista è stato denunciato e anche sanzionato. In azione anche i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile luinese, che, sempre nella serata di domenica, hanno fermato a Valganna una Volkswagen Golf condotta da un cinquantunenne residente a Ferrera di Varese, che aveva eseguito una pericolosa manovra di sorpasso.

Nel corso del controllo è emerso che l’uomo era sprovvisto della patente di guida, ritirata il 14 dicembre 2021, essendo scaduta di validità e mai rinnovata. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi. Le due violazioni accertate dai carabinieri documentano in termini preoccupanti la problematica creata dagli utenti della strada che, ben consapevoli delle conseguenze penali e amministrative a cui si espone chi circola alla guida senza avere la patente, nonché dei concreti pericoli per gli altri utenti della strada, affrontano sconsideratamente il rischio.

Rosella Formenti