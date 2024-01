Multate le auto dei partecipanti a un funerale

La spazzatrice era già passata e così malgrado il divieto di sosta temporaneo per la pulizia della strada hanno deciso di lasciare lo stesso l’auto nel parcheggio della chiesa per andare al funerale di un congiunto. Quando sono usciti dalla parrocchia del Matteotti, hanno trovato una multa per divieto di sosta. E’ quello che è successo giovedì in via Torricelli. Un episodio di cui si è parlato molto sui social dove sono arrivate una pioggia di critiche al Comune per aver multato una ventina di auto tutte di partecipanti ad un funerale. Proteste anche "dal vivo" dai multati che si sono messi in contatto con il comando di polizia locale. In sostanza proprio mentre era in corso la cerimonia funebre è stato eseguito uno dei controlli che gli agenti della polizia locale svolgono a rotazione in tutti i quartieri per sanzionare i veicoli che non rispettano i divieti di sosta temporanei. L’obiettivo di questi accertamenti è quello di permettere agli addetti di Econord di pulire le strade senza auto in sosta che rendano difficoltoso l’intervento. Sono scattate le sanzioni, lamentano i residenti, anche se la strada era già stata pulita prima che arrivassero le auto.

S.G.