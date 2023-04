Mercatino abiti Così Caritas aiuta i bisognosi

Un mercatino del nuovo e dell’usato, promosso dalla Caritas della parrocchia Santa Teresa del Bambino Gesù e Caritas Ambrosiana. Si terrà sabato 15 aprile, dalle 15 alle 19, e domenica 16 aprile dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, nel salone parrocchiale di piazza Monte Grappa. Si potrà acquistare abbigliamento uomodonna e bambino (nuovo e in ottimo stato), giocattoli, bigliotteria, dipinti e oggettistica varia. Il mercatino è alla sua terza edizione: la prima in ottobre 2022, poi in febbraio e ora nel mese in corso. Il perché di questa iniziativa è così spiegato da Rosanna Dalle Carbonare, referente della Caritas parrocchiale: "Vogliamo sostenere concretamente le famiglie in difficoltà - spiega -. Siamo una dozzina di persone volontarie che seguono 47 nuclei familiari con un Isee molto basso. Queste famiglie sono formate da 1 a 7 persone e sono così suddivise: quindici famiglie sono italiane, prevalentemente formate da una sola persona, le altre trentadue sono straniere, con molti figli. Complessivamente ci occupiamo di circa 150 persone".

Perché arrivano a voi? "Possono essere spinte da situazioni debitorie, oppure stanno vivendo momenti di grande difficoltà economica - risponde - Noi cerchiamo di aiutarle al massimo delle nostre possibilità. Per esempio al disoccupato cerchiamo di procurare un inserimento lavorativo. Tanti arrivano con le bollette scadute. C’è chi non riesce ad acquitare i farmaci. Chi non ha i soldi per fare la spesa. Allora ci attiviamo comprando delle tessere pre-pagate al discount, in maniera da consentire l’acquisto dei beni di prima necessità. Insomma, le richieste sono molte, e i mercatini ci aiutano nel sostenere economicamente per chi non ce la fa". La Caritas ha ripreso anche a raccogliere gli abiti: da lunedì a sabato, dalle 9 alle 12. S.V.