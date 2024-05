Maratona della “Civil week”. Una città più inclusiva. Presidio per pari opportunità

Promuovere il senso civico per costruire comunità più inclusive. E’ questo il senso della "Civil week", le giornate della cittadinanza attiva che si stanno volgendo sul territorio milanese. A Legnano la manifestazione ha per tema "Volontari… ieri, oggi e domani". Auser Ticino Olona, capofila di alcune associazioni legnanesi insieme al Comune, hanno predisposto un percorso articolato su tre giornate, che toccano luoghi diversi e sono rivolte a pubblici differenti. Ieri mattina, nell’aula magna dell’Istituto "Carlo Dell’Acqua", sono state presentate di opportunità di impegno civico, quali il Servizio civile, ai rappresentanti di classi III e IV degli Istituti superiori Dell’Acqua e Bernocchi. Si prosegue oggi con "Io volontario". Dalle 14.30 alle 18.30 apertura straordinaria dello Sportello di orientamento alla Casa del Volontariato (nella foto la presidente Monica Ciardiello) e del terzo Settore di corso Magenta 13, nel cortile del cinema Ratti.

I colloqui sono destinati a pensionati o pensionandi. Domani sarà la volta di "Pari e uguali: donne, stereotipi, diritti". Dalle ore 10 in via Luini, si terrà un presidio con le associazioni che si occupano in prevalenza di pari opportunità. Attraverso allestimenti simbolici, si intende sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche di genere; verranno distribuiti materiali informativi e stimolati confronti di idee. Si tratta di una co-progettazione a cura di Auser Ticino Olona, Casa del Volontariato e del Terzo settore, Centro italiano femminile, Filo rosa Auser, Lega italiana lotta contro i Tumori, con la partecipazione di Alveare Rosa, Giro Libri e il Salice. Fanno parte del comitato promotori per l’edizione 2024 anche il Forum del terzo settore Alto milanese e Fondazione Ticino Olona. Spostandoci di pochi chilometri, un’altra declinazione della "Civil week". Domani, dalle 16, nel giardino della comunità delle famiglie "Il Chiostro solidale" (ex convento dei frati cappuccini) a Cerro Maggiore, piazza S. Francesco 1, si terrà l’incontro "Persone, famiglie, comunità: la Costituzione siamo noi", una festa per conoscere le esperienze di associazionismo.