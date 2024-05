Maltratta la madre: arrestato quarantenne

Era stato allontanato dalla casa della madre dopo una serie di episodi di maltrattamento, ma nonostante ciò ha deciso di tornare in quella stessa abitazione, infrangendo il divieto e guadagnandosi non il carcere ma un nuovo, identico provvedimento. L’episodio è accaduto nei giorni scorsi e ha come protagonista un 41enne: l’uomo aveva avuto un provvedimento di divieto di avvicinamento alla casa della donna dopo una serie di episodi violenti accaduti nelle ultime settimane. Sabato scorso, nonostante questo divieto, l’uomo ha deciso di tornare nell’abitazione dove, per fortuna, in quel momento la madre non era presente. Sul posto sono arrivati invece i Carabinieri, che hanno colto sul fatto l’uomo che è stato dunque arrestato.

P.G.