Malpensafiere, via al primo festival dedicato ai ragazzi

Conto alla rovescia per "Ba Studentalks", il festival degli studenti in programma a Malpensafiere sabato e domenica. L’evento ha l’obiettivo di coinvolgere i giovani e gli studenti delle scuole superiori e universitari. Ai ragazzi saranno proposti approfondimenti su tematiche sociali, economiche e politiche, inoltre non mancheranno momenti musicali, sportivi, attività di intrattenimento, di gioco digitale e tradizionale, spazi food. "Sarà un festival in cui si parla il linguaggio dei giovani – sottolinea l’assessore alle politiche educative Daniela Cerana – è un format che sperimentiamo per la prima volta ma che vorremmo diventasse un appuntamento fisso".

Tre gli obiettivi principali di Studentalks che si rivolge a ragazzi tra i 15 e i 25 anni: ispirare le nuove generazioni, offrendo modelli positivi, scoprire nuove passioni, attraverso la condivisione di conoscenze e esperienze significative, divertire e fare nuove amicizie. Saranno due giorni intensi, a partire da sabato dalle 11 alle 21 e domenica dalle 11 alle 17. A Malpensafiere ci sarà un palco principale che ospiterà molti speaker influenti, selezionati per la loro capacità di ispirare gli studenti con discorsi motivazionali, saranno proposti inoltre laboratori pratici condotti da professionisti per sperimentare direttamente e sviluppare nuove competenze. Non mancheranno aree dedicate al cibo e al relax e spazi per socializzare, ascoltare musica. Ci saranno anche tand dedicati all’incontro tra studenti e aziende per offrire supporto concreto per il futuro professionale attraverso consulenze e simulazioni di colloqui.

Previsto inoltre un confronto politico dalle 18 di sabato 1 giugno per avvicinare i giovani alla politica, il dibattito con i candidati sarà moderato dai ragazzi di Politics Hub. Terminato il confronto seguirà un momento di svago con musica dal vivo e dj set. Sabato alle 11 l’apertura del festival dei giovani.

R.F.