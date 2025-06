Lite in casa poi la coltellata. Un ferito

Un’altra lite culminata in un accoltellamento in provincia di Varese. Ieri mattina è successo nel capoluogo. In via Sant’Imerio 21, in un condominio, è toccato a due cittadini di nazionalità salvadoregna. Tra i due sarebbe scoppiata una lite per motivi ancora da definire: uno ha estratto un coltello e ha ferito il connazionale al volto, trasferito al Pronto soccorso, in codice giallo. Le sue condizioni non sono gravi. L’accoltellatore è fuggito prima dell’arrivo della polizia e dei soccorritori del 118. Le indagini sono affidate alla Squadra Volante e alla Scientifica.

Si tratta del secondo episodio simile in questa settimana. Pochi giorni fa a Luino una rissa tra due gruppi di giovani maghrebini, tutti poco più che maggiorenni, è terminata con un accoltellamento: ferito un ventunenne. L’episodio si è verificato nella zona della stazione: le rapide indagini dei carabinieri hanno portato all’arresto di un diciottenne con l’accusa di tentato omicidio. A scontrarsi con violenza sono stati due gruppi di giovani nordafricani, residenti nella zona del Luinese. Sembra che in un primo tempo i due gruppi si siano presi a sassate in prossimità dei binari, sarebbe seguita una colluttazione: la situazione rapidamente è degenerata fino all’accoltellamento. Ad avere la peggio il ventunenne che ha riportato ferite alla testa e a una gamba. Soccorso è stato trasportato in ospedale a Varese, dove le sue condizioni si sono rivelate meno gravi di quanto si era temuto: non era in pericolo di vita. Sul posto sono subito arrivati i militari della compagnia di Luino che hanno avviato indagini individuando in poco tempo il presunto accoltellatore, un diciottenne già noto per piccoli precedenti di polizia, che è stato arrestato.