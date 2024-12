Lavoro inclusivo nelle aziende e sostenibilità. Convegno con esperti sulla “filosofia Lean”

I metodi Lean non solo migliorano l’efficienza operativa, ma sono anche uno strumento per promuovere l’inclusione delle persone con disabilità all’interno delle aziende. Se ne parla oggi, in presenza alle 15 alla Liuc, nell’ambito del convegno annuale del Lean Club, il Centro della Liuc Business School che si propone di aiutare le imprese a migliorare le prestazioni sia nelle operations, sia nei servizi attraverso l’introduzione o l’ulteriore implementazione dei metodi Lean. Verrà presentato un caso emblematico, realizzato in una cooperativa sociale, di applicazione di tali metodologie: dimostrerà come un obbligo di legge, spesso percepito dalle aziende come un costo, possa invece trasformarsi in un’opportunità per il miglioramento aziendale. Interverrà, tra gli altri, Aldo Montalbetti, presidente di Federsolidarietà Insubria, membro di presidenza di Confcooperative Insubria. S.V.