L’appello in tv:: "Salviamo la Burattana"

Non c’è solo la Cascina dei Poveri nel rione di Beata Giuliana da salvare. Un’altra testimonianza storica, presente in città, rischia di scomparire, inghiottita dal degrado che la avvolge da anni. Si tratta della Cascina Burattana, che si affaccia su viale Boccaccio. La Burattana fino a qualche anno fa era sede dell’omonima cooperativa agricola sociale, che aveva avviato l’attività di agricoltura biologica e biodinamica, coltivando i campi intorno con la speranza che il complesso abitativo, testimonianza di architettura contadina, potesse essere recuperato. Oggi a ricordare quell’edificio è Emanuele Fiore, consigliere comunale del gruppo misto.

Nei giorni scorsi la Cascina dei Poveri è stata al centro dell’attività di sensibilizzazione dell’associazione Riabitare, promotrice in città di importanti iniziative dedicate, come la mostra fotografica con immagini inedite, il concorso di presepi e il concerto di Natale nell’oratorio di San Bernardino. Su questo edificio si sono accesi i riflettori della trasmissione “Unomattina in famiglia“: da questo palcoscenico è stato lanciato l’appello a votare la cascina nell’ambito della campagna “Luoghi del cuore“ del Fai, per farle scalare la classifica: al momento è al trentunesimo posto. In un post sulla pagina social, il consigliere Fiore ha richiamato l’attenzione anche sull’altro complesso storico, appunto la Burattana, confidando in una collaborazione con l’associazione Riabitare: unire le forze e l’impegno per salvarle entrambe. Da ricordare che la Burattana mesi fa è stata considerata dalla Soprintendenza "un bene culturale" da tutelare, con la richiesta all’amministrazione comunale di interventi per la messa in sicurezza. Ros.For.