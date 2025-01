La Uyba Busto Arsizio riparte di slancio. Incamera tre punti d’oro in chiave playoff

La Uyba Busto Arsizio ritrova la verve di qualche tempo fa, vince per 3-1 sul difficile campo del Wash4green Pinerolo incamerando tre importantissimi punti in chiave playoff. In un’ottima prova di squadra, ben orchestrata da Jennifer Boldini, da segnalare i 18 punti della Obossa e i 15 della Kunzler.

Nel primo set la Uyba gioca bene e va subito avanti, portandosi sul 15-11 con Obossa e Van Avermaet. Pinerolo prova a ricucire lo strappo con Sorokaite e Smarzek (19-17), ma il muro della Boldini permette alle farfalle di volare sul 21-17 e dà il via al 25-19 stampato dalla Sartori (foto).

Male la Uyba ad inizio del secondo set. Pinerolo va sul 6-2, le bustocche reagiscono, pareggiano a quota 8 con la Kunzler, ma la Smarzek porta le piemontesi sul 15-12 e poi sul 20-15. La Uyba non ci sta, pareggia a quota 20 ma il finale è delle pinelle che vincono 25-22.

Le lombarde non si scompongono e nel terzo set, dopo una partenza difficile, mettono la freccia con Obossa e Sartori portandosi sul 10-7. Le farfalle continuano a spingere, vanno sul 19-11 con la Sartori e poi chiudono facilmente sul 25-14 con la Frosini.

La Uyba è "on fire", inizia bene anche il quarto parziale e con Van Avermaet e Boldini va sul 17-11, prima di chiudere sul 25-20 e di portare a casa la vittoria.

WASH4GREEN PINEROLO – UYBA BUSTO ARSIZIO 1-3 (19-25, 25-22, 17-25, 20-25).

Fulvio D’Eri