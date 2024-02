La Famiglia Legnanese ha un nuovo sito internet

Un nuovo sito internet per la Famiglia Legnanese che dal mese di gennaio è on line coI nuovo portale www.famiglialegnanese.it e, in redirect, sul dominio .com. Grazie alla nuova veste grafica, a nuovi contenuti e a una navigazione più veloce sarà più semplice trovare informazioni su origini, storia e scopi dell’associazione, iniziative culturali caratteristiche, aggiornamenti costanti su eventi e attività. Il nuovo sito introduce come format quello del blog, che consentirà di raccontare la vita dell’associazione. In primo piano sezione news ed eventi. Non manca una parte istituzionale di presentazione. Il rinnovo del sito web si è accompagnato a un potenziamento dei canali social Facebook e Instagram che, in pochi mesi, sono cresciuti in misura significativa. La presentazione è avvenuta alla presenza del presidente Gianfranco Bononi, del Ragiù Giuseppe Colombo, di Luca Vezzaro, Luisella Dell’Acqua e dei componenti del gruppo comunicazione, Mario Landini ed Emanuela Cappellazzo. La Famiglia è un grande collettore di cultura: ora traspare con più chiarezza nelle sezioni che raccontano la struttura.