La Battaglia di Parabiago rievocata in Sant’Ambrogio

Nella chiesa di Sant’Ambrogio si è svolta la cerimonia per ricordare il 685esimo anniversario della Battaglia di Parabiago. Presenti le associazioni Parabiago Medievale, El bigatt e l’ordine dei Cavalieri di Parabiago, che hanno voluto ricordare l’episodio storico con la deposizione di una corona di alloro ai caduti di tutte le fazioni, in un monito contro tutte le guerre e con grande attenzione a quelle in corso. Presenti alla cerimonia il cardinale Francesco Coccopalmerio e il sindaco della città, Raffaele Cucchi che ha spiegato: "L’occasione odierna, ospitata in un luogo che invita alla pace, deve servire come monito affinché venga mantenuto vivo il ricordo di chi ha combattuto la storica Battaglia. Ringraziamo chi ha partecipato a questa manifestazione".

Così invece il cardinale: "Il messaggio che vogliamo portare con questa ricorrenza si oppone alla guerra. Come sostiene Papa Francesco, infatti, nella guerra non ci sono perdenti né vincenti, non ci sono vittorie, nessuno vince. Noi siamo qui a commemorare i Caduti, ma soprattutto a commemorare l’eroismo di tante persone che hanno creduto e dato la loro vita per il paese. Siamo anche qui per evitare che venga messa la parola fine a quella che viene definita la Terza guerra mondiale "a pezzi". La battaglia di Parabiago avvenne il 21 febbraio 1339 nelle campagne della zona. Ch.S.