“Io non ci casco”, incontri promossi dalla Polizia locale. Consigli preziosi per evitare le trappole dei furbetti

Importanti per dare ai cittadini, soprattutto anziani, i consigli utili per evitare di cadere nella trappola dei truffatori, uomini e donne senza scrupoli, che non si fermano neppure davanti all’età avanzata delle vittime poi depredate, sono gli incontri pubblici con le forze dell’ordine. "In cattedra" gli operatori ogni giorno impegnati a garantire la sicurezza nel territorio informano il pubblico sulle varie tipologie di raggiri. Sull’informazione punta la Polizia Locale di Malnate che ha organizzato un ciclo di incontri proprio per la prevenzione alle truffe, dal titolo "…Io non ci casco…". Il primo appuntamento ieri nella chiesa di San Martino, gli altri tre incontri sono in programma lunedì 29 gennaio alle 15 al centro anziani Lena Lazzati in via Marconi 16, venerdì 9 febbraio alle 17,15 al Museo Civico, Villa Braghenti e mercoledì 14 febbraio alle 16 all’oratorio San Lorenzo a Gurone.