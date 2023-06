Inaugurata a Busto Garolfo la Succursale dedicata a Francesca Morvillo

È arrivata anche nella frazione di Olcella la succursale del Comune di Busto Garolfo. Ieri l’altro in tarda mattinata cerimonia ufficiale con il taglio da parte del sindaco Susanna Biondi accompagnata da assessori e consiglieri comunali. Tra loro anche Daniele Dianese consigliere delegato per la frazione di Olcella in Consiglio comunale. Per lui un successo incassato dopo tanta attesa, finalmente i suoi concittadini potranno usufruire di una struttura polifunzionale destinata ad ospitare un ambulatorio medico, un ampio salone per conferenze e incontri oltre ad uno spazio a disposizione di tutti per incontrare la pubblica Amministrazione.

"Un posto dove tutti i cittadini – ha commentato Dianese – possano stare bene insieme". Una targa ricordo scoperta dal sindaco durante la cerimonia ha svelato a chi è stata dedicata la struttura. Il nome di Francesca Morvillo moglie del giudice Giovanni Falcone, morta in un attentato di stampo mafioso insieme al marito e alla scorta il 23 maggio 1992 lungo l’autostrada per Palermo all’altezza dell’abitato di Capaci , campeggia ora all’ingresso dell’edificio a ricordo di tutte quelle persone che hanno sacrificato la vita per un futuro libero dalle infiltrazioni mafiose.

Un futuro rappresentato domenica scorsa da Elisa Peconio, vicesindaco dei ragazzi che durante la cerimonia ha ricordato il grande impegno di Francesca Morvillo nella giustizia minorile. La struttura realizzata con fondi propri del Comune è costata circa 350 mila euro ed occupa una superficie di circa 200 metri quadrati circondati da un ampio spazio giochi esterno ed un auditorium da 80 posti utilizzati per i corsi dell’università del tempo libero.

Paolo Mattelli