In prima linea per i disabili. L’Associazione Castoro Sport conquista il Premio Minesi

È andata in scena alla fondazione Famiglia Legnanese, la seconda edizione del Premio Minesi "La forza della vita", istituito in ricordo di Marco Minesi. Quest’anno il premio in denaro, accompagnato da una scultura dell’artista Nicola Gagliardi, è stato consegnato all’Associazione Castoro Sport nella persona della presidente Carmen Colombo Galli che, oltre a innumerevoli impegni nel sociale, da più di trent’anni è in prima linea per supportare i ragazzi con disabilità che si immettono nel mondo dello sport. Attualmente la Castoro Sport ha oltre cento tesserati, oggi rappresenta una delle associazioni più medagliate dalla Special Olympics Italia. Tutti gli atleti sono iscritti al Coni e negli anni hanno avuto l’opportunità di partecipare a importanti tornei sportivi internazionali, fra i quali spiccano i Campionati Mondiali Special Olympics del 1999 negli Stati Uniti e quelli del 2003 in Irlanda del Nord. Senza dimenticare Shangai, nell’ottobre 2007, dove sono stati vinti con due ori nel basket, 8 argenti e 4 bronzi nella ginnastica ritmica. Ultima, ma non meno importante, la partecipazione ai Mondiali del 2019 che si sono disputati a Dubai. La storia della Castoro Sport inizia trentaquattro anni fa grazie alla collaborazione di alcune famiglie che hanno deciso di importare e promuovere in Italia un modello di attività sportiva nato negli Stati Uniti. Infatti, come spiegato dalla presidente, l’associazione è affiliata a Special Olympics, che organizza tornei di giochi speciali riservati a persone con disabilità intellettiva. "Gli sport che proponiamo sono diversi e variano anche a seconda delle problematiche dei ragazzi, si va dal basket alla ginnastica artistica". Ch.S.