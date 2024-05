"In 14 anni accolti 2 milioni di visitatori"

Festa di compleanno con tanto di torta per Volandia il parco museo del volo, "vicino di casa" di Malpensa: in 14 anni, ha detto con orgoglio il presidente Marco Reguzzoni " abbiamo accolto circa due milioni di visitatori,vuol dire circa 142 mila visitatori ogni anno: risultati davvero inaspettati e insperati quando abbiamo iniziato questa avventura". Altro dato importante il bilancio, il 2023 si è chiuso con un utile di quasi 300mila euro. Un cammino che continua e guarda a nuovi progetti. In occasione del compleanno Volandia ha premiato i soci volontari e onorari, presente per l’evento anche Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo, tra i partner importanti, che ha sottolineato "E’ un esempio di una comunità viva e vitale, qui si tramanda e consolida il rapporto tra storia e territorio e si valorizza il mondo dell’aeronautica". Il museo dedicato all’aeronautica è nel corso degli anni diventato tra i più importanti in Europa, il pubblico che lo visita cresce e intercetta ogni fascia d’età. Proprio i dati relativi ai visitatori, sui quali si è soffermato il presidente Reguzzoni, ne consentono la fotografia: il 53% è composto da adulti, in crescita gli under 18 che rappresentano il 21%, il 7% e’ composto dalle scuole e il 5% dai gruppi, il restante 14% sono over 65. Dunque davvero un museo per tutti che non guarda solo al passato ma è in continua evoluzione. Importante il rapporto con le scuole: Volandia nel 2023 ha ospitato numerose classi degli istituti superiori del territorio. Cuore pulsante del museo sono i volontari, 200 che fanno capo a 8 associazioni, ognuna delle quali date le specifiche competenze si occupa della gestione di attività e delle collezioni. Nell’ultimo anno sono entrati a far parte dei soci del museo istituzioni come Fondazione Fiera Milano, Confindustria Varese. R.F.