Il raddoppio comporta lavori sul Villoresi

Il raddoppio della linea ferroviaria tra Rho e Parabiago comporta un allargamento della piattaforma ferroviaria che restringe significativamente lo spazio occupato dal canale Villoresi sul quale adesso bisognerà intervenire. Con il completamento in corso del progetto esecutivo, prosegue l’iter per il quarto binario e partono gli interventi necessari sui canali di irrigazione. In queste ore è stata siglata la convenzione tra ETVilloresi e Rete Ferroviaria Italiana, che affida al Consorzio (nella foto il presidente Alessandro Folli) la realizzazione del nuovo tratto di canale derivatore denominato "Valle Olona", nei comuni di Pogliano Milanese e Vanzago. "Il nuovo tracciato del canale, il cui progetto è in fase di elaborazione, - spiegano da ET Villoresi -, non solo consentirà di preservare e migliorare la funzione irrigua del vettore, ma rappresenterà anche un’occasione di valorizzazione territoriale, essendo situato in ambito limitrofo all’urbanizzato dei due Comuni attraversati, all’interno del Parco Agricolo Sud e in prossimità dell’oasi WWF di Vanzago". Il "Valle Olona" è un importante derivatore del canale principale Villoresi, che irriga circa 3.600 ettari di terreni coltivati prevalentemente a mais. Il raddoppio della sede ferroviaria da Rho a Parabiago, costato 20,6 milioni di euro e finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, finirà entro aprile 2026. "E’ di fondamentale importanza per la riuscita dell’intervento e il rispetto delle tempistiche la stretta collaborazione, peraltro già avviata, con i comuni interessati, il Parco Agricolo Sud Milano e le aziende agricole servite dal canale".

Ch.S.