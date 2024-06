Il parco Fiamme Gialle. Guardia di Finanza in festa

La guardia di finanza di Varese ha celebrato la festa del corpo nel 250° anniversario dalla fondazione. La cerimonia si è svolta nel cuore della città, in piazza Repubblica, con un’ampia partecipazione da parte delle autorità civili, militari e religiose. In seguito allo schieramento delle rappresentanze e dei gonfaloni, l’evento si è aperto con la deposizione di una corona al Monumento dei Caduti e con l’alzabandiera accompagnato dall’Inno di Mameli. Dopo la lettura del messaggio del presidente della Repubblica e dell’ordine del giorno del comandante generale della guardia di finanza, c’è stato spazio per l’intervento del comandante provinciale, il generale di brigata Crescenzo Sciaraffa, che ha voluto innanzitutto ricordare il passato: "In due secoli e mezzo di storia le Fiamme gialle hanno saputo sempre evolversi". Quindi si è concentrato sul presente, descrivendo il lavoro quotidiano svolto dalla guardia di finanza, che si sviluppa principalmente su due approcci: quello repressivo, per contrastare i comportamenti frodatori economico finanziari, e quello preventivo con analisi di rischio mirate.

Durante il suo intervento il comandante ha anche fornito alcuni dati dell’attività degli ultimi mesi. Dal gennaio 2023 al maggio scorso le Fiamme gialle varesine hanno comunicato alle competenti autorità giudiziarie notizie per ipotesi di reati economico-finanziari, allegando segnalazioni ai fini del sequestro cautelare, di profitti ritenuti responsabilmente illeciti per 310 milioni di euro. Nello stesso periodo hanno eseguito decreti di sequestro preventivo delegati dalle autorità giudiziarie per 90 milioni, in disponibilità finanziarie, mobiliari e immobiliari. Per quanto riguarda il Pnrr, sono stati monitorati in chiave preventiva i partecipanti a 87 procedure di appalto per un importo di circa 110 milioni di euro. Sempre in chiave preventiva, l’utilizzo del percorso di analisi pre-investigativa ha portato a 144 controlli nei confronti di persone fisiche, imprese e liberi professionisti che hanno movimentato crediti fittizi per 22 milioni.

Quindi la seconda parte della cerimonia, con l’intitolazione dell’area verde di piazza Repubblica che d’ora in avanti si chiamerà "Parco Fiamme gialle d’Italia". Dopo i saluti e i ringraziamenti del prefetto Salvatore Pasquariello, il sindaco Davide Galimberti ha spiegato le motivazioni alla base dell’intitolazione. "Questo luogo sarà un simbolo per tutti i cittadini, uno spazio per omaggiare ogni giorno l’impegno e la dedizione degli uomini e delle donne della guardia di finanza per il rispetto della legalità. Il Comune di Varese è al fianco delle Fiamme gialle e collabora in stretta sinergia". Infine lo svelamento della targa e la benedizione di don Franco Gallivanone.