Il palazzo ammalorato: "Aler interverrà presto"

"Aler promette di intervenire entro l’anno almeno sulla facciata". Nicola Di Marco (capogruppo M5S Lombardia), a novembre, in seguito alla segnalazione degli inquilini attraverso la linea “Alertiamoci“ a loro dedicata, si era recato negli stabili Aler di via Gaio 7, per constatare di persona il grave ammaloramento della parete, nonché altre criticità. "Dopo il sopralluogo ho immediatamente scritto ad Aler, chiedendo di attivarsi per mettere innanzitutto in sicurezza il passaggio dei condomini e in seguito di programmare un intervento manutentivo. L’azienda ha risposto in questi giorni che entro la fine del 2024 provvederà a sistemare la facciata ammalorata, attraverso un intervento di rifacimento. Anche l’auto abbandonata, per la quale Aler ha attivato l’apposito protocollo con il Comune di Cerro Maggiore, sarà rimossa, mi auguro in tempi più brevi. Rassicurazioni sono arrivate anche in merito al passaggio dei cavi elettrici all’interno dei tombini: l’azienda ha informato della tenuta stagna dei cavi. C.S.