Il furgone delle arance nel mirino dei vandali

I ladri non si fermano neanche davanti alla solidarietà. Come ogni anno la tradizionale vendita delle arance benefiche, organizzata dall’associazione onlus Saronno Point, si è svolta in piazza Libertà per raccogliere fondi destinati a migliorare le strutture dell’ospedale di piazza Borella. Malgrado l’intento benefico, c’è stato chi ha preso l’iniziativa di mira. Nella notte, ignoti hanno tentato di rubare il camion utilizzato per il trasporto degli agrumi, lasciando segni di scasso evidenti sulla portiera del mezzo, parcheggiato in via Carlo Porta. Probabilmente il ladro non è riuscito nel colpo perchè disturbato da un passante. Il vicepresidente di Saronno Point, Mario Busnelli, ha commentato con amarezza. "È una vergogna. Non se ne può più di vivere in questo modo. Non abbiamo un ricovero sicuro per i nostri mezzi, ma noi non molliamo". A novembre, durante l’allestimento del mercatino natalizio, il magazzino della onlus al confine con Origgio era stato preso di mira, con tentativi di scasso che avevano causato danni ingenti. Sara Giudici