Gang di adolescenti si affrontano all’alba a calci e pugni

Rissa in centro storico, indagano i carabinieri. È successo tra sabato notte e l’alba di ieri. L’allarme dei residenti è scattato in via Vittorio Emanuele quando, avvertito il trambusto in strada, hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Al loro arrivo, i carabinieri della Compagnia di Codogno hanno scoperto che la rissa coinvolgeva alcuni adolescenti. Una lite, i cui motivi restano al vaglio, costata una ferita alla mano di un 23enne. Secondo la prima ricostruzione, sarebbero rimasti coinvolti circa venti giovani, divisi in due compagnie che, dopo un iniziale diverbio poco lontano da una pizzeria, sono passati alle vie di fatto, creando caos e pericolo. Si sono presi a calci, pugni, hanno lanciato le sedie dei locali. Almeno due ragazzi sono già stati portati in caserma, la gran parte invece si è subito dileguata.