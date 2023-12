Furti in serie nelle abitazioni. Caccia alla banda nel Pavese

"Hanno distrutto tutta la casa". Il proprietario è rientrato verso le 22 di sabato, dopo essere stato fuori di casa dalle 18 circa, trovando l’abitazione svaligiata con anche molti danni. È successo in via Villa Eleonora a Pavia, traversa di viale Campari, verso la periferia Est della città: "Mi hanno rubato oro e duemila euro" la testimonianza della vittima, riportata anche sui social. Una delle tantissime “allerta crimine“ rimbalzate sulle pagine Facebook e sui gruppi di controllo di vicinato di diversi Comuni del Pavese nella stessa serata di sabato.

Altri colpi, del tutto simili per modalità e bottini, sono infatti stati messi a segno anche a Villanterio, nella zona di via Italia a Zeccone e in via Dei Gelsi a Portalbera. Una lunga serie di furti scoperti al rientro a casa dei proprietari, dalla serata fino a notte inoltrata. Erano le 3 di ieri quando i carabinieri sono stati chiamati a Copiano, in via Don Emilio Marchesi, intervenuti per effettuare un sopralluogo per furto consumato in abitazione. Anche in questo caso il bottino è stato in gioielli d’oro, per un valore non quantificato, e circa 800 euro in contanti. Col sospetto che almeno alcuni dei tanti furti possano essere stati compiuti da una stessa banda arrivata dal tardo pomeriggio a saccheggiare le case nel Pavese.

Stefano Zanette