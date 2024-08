Ex scuole, nuova vita. Ospiteranno associazioni e attività formative

Gli ex edifici scolastici trovano una nuova destinazione. Con due distinti bandi l’amministrazione comunale punta a riutilizzare degli spazi attualmente rimasti vuoti. Il primo avviso riguarda l’ex scuola Baracca di Capolago e la Mameli alla Rasa, che diventeranno case per le associazioni. Potranno presentare domanda le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti senza scopo di lucro iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore. Gli spazi saranno assegnati prioritariamente a quelle realtà che attueranno progetti di valorizzazione preferibilmente nei quartieri dove sono presenti i due edifici. Verrà quindi stabilito un comodato d’uso che avrà durata fino a un massimo di 30 anni. Le proposte devono essere presentate entro le ore 12 del 30 settembre. L’altro bando pubblicato dal Comune di Varese si rivolge agli operatori interessati a creare nella sede della ex scuola Salvemini in via Brunico un polo dedicato ad attività formative e servizi al lavoro nell’ambito della formazione professionale, come ad esempio un Its. Dopo la manifestazione di interesse pervenuta a marzo l’amministrazione ha indetto il bando per accogliere l’interesse di altri soggetti. La proposta arrivata prevede di realizzare attività di formazione professionale, con i necessari lavori di adeguamento e riqualificazione degli spazi interni ed esterni, degli impianti con interventi per l’efficienza energetica e opere di ristrutturazione, chiedendo una concessione dell’immobile per 30 anni. Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire entro le 12 del 3 settembre. L.C.