Milano, evaso dai domiciliari: il fuggitivo arrestato in val Vigezzo

Verbania, 29 agosto 2024 - I carabinieri di Santa Maria Maggiore, in provincia del Verbano Cusio Ossola hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 26 anni, residente a Varese e domiciliato a Milano, per evasione e falsa attestazione di generalità.

Nel corso di un controllo a Craveggia, località della val Vigezzo, i militari hanno appurato che il giovane era stato recentemente destinatario di un’ordinanza di reclusione in carcere del tribunale di Milano dopo essere evaso dai domiciliari a cui era stato posto in seguito a una rapina, avvenuta a febbraio, in un supermercato della città meneghina.

Il 26enne è stato trasferito nel carcere di Verbania, in attesa dell'udienza per direttissima. Dovrà rispondere anche di falsa attestazione a pubblico ufficiale per aver fornito false generalità ai carabinieri.