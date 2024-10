Esercitazione: s’infortuna vigile del fuoco

Infortunio per un vigile del fuoco impegnato ieri nell’Alto Varesotto in un addestramento congiunto degli operatori speleo alpino fluviali e topografia applicata al soccorso, ferito in seguito a una caduta, è stato trasportato all’ospedale di Legnano, ha riportato traumi per fortuna non gravi, le sue condizioni dopo gli accertamenti sanitari si sono rivelate meno preoccupanti di quanto si era temuto. L’incidente è avvenuto sul Monte Piambello intorno alle 15, secondo quanto ricostruito l’operatore durante una fase dell’addestramento con i colleghi in una zona impervia è scivolato. Immediati i soccorsi.