Eccesso di velocità in auto in un anno oltre seimila multe: "A Varese si corre troppo"

C’è un dato che spicca nel bilancio 2024 della polizia locale di Varese, ed è il forte aumento per le richieste di Tso e Aso, ovvero i trattamenti sanitari obbligatori. Sono state più di 100, un numero raddoppiato rispetto al 2021. "Dato questo che purtroppo deve farci riflettere – commenta il sindaco Davide Galimberti – perché indica un costante aumento degli interventi per dinamiche complesse di rilevanza sanitaria. Negli ultimi mesi abbiamo evidenziato questa situazione proponendo una collaborazione con tutte le realtà coinvolte, dalle forze dell’ordine alle strutture sanitarie, perché è ormai evidente che la situazione deve essere affrontata in sinergia e con strumenti efficaci".

Sono migliaia le ore trascorse in strada dalla polizia locale per i vari servizi effettuati nello scorso anno. Di queste oltre 10mila ore sono state impiegate nell’ambito del progetto “Varese Città Sicura“, che ha visto più di 40 attività ispettive sulla movida, 138 controlli antidegrado e 182 controlli di polizia stradale. Il report è stato illustrato in Comune dal comandante Claudio Vegetti (nella foto), in vista delle celebrazioni di San Sebastiano, patrono del corpo. In ambito di sicurezza urbana sono stati oltre 200 i controlli a contrasto di danneggiamenti, schiamazzi e ubriachezza molesta, a seguito dei quali sono stati redatti 29 daspo urbani. In ambito di polizia giudiziaria sono state effettuate 96 comunicazioni di reato alla Procura della Repubblica. Per quanto riguarda i controlli di polizia stradale sono state 6.223 le violazioni per eccesso di velocità. Oltre 2500 le violazioni di mancato rispetto del semaforo rosso, 447 quelle per l’uso del cellulare alla guida e del mancato uso delle cinture di sicurezza, 34 per guida in stato di ebrezza e 60 le violazioni contestate per non aver dato la precedenza ai pedoni sulle strisce. 86 in totale le patenti ritirate a chi violava il codice della strada.

"A Varese si corre ancora troppo e questo può essere causa di incidenti gravi con conseguenze ancora peggiori – osserva l’assessore alla polizia locale Raffaele Catalano – la mia raccomandazione è dunque di ridurre la velocità nel centro urbano pensando alla propria sicurezza e a quella degli altri". Sono 698 i sinistri stradali rilevati, di cui tre con esito mortale. Quindi l’attività nell’area delle stazioni e a bordo del trasporto pubblico locale. Nell’ambito della polizia ambientale le fototrappole hanno consentito l’accertamento di 182 violazioni per abbandono di rifiuti.

Lorenzo Crespi