È di un trentenne il cadavere sulla massicciata

Secondo quanto trapelato dalle prime ore di accertamenti e indagini, sarebbe un trentenne senza fissa dimora l’uomo trovato cadavere sulla massicciata appena fuori la stazione di Saronno sud nel pomeriggio di sabato. Ancora da accertare le cause della morte: potrebbe essere stato colpito da un treno, essere caduto accidentalmente o essere rimasto vittima di un episodio legato alla criminalità che prolifera nei dintorni della stazione. Saranno gli accertamenti autoptici disposti dall’autorità giudiziaria a fare chiarezza. L’allarme è scattato intorno alle 15 di sabato quando il macchinista di un treno diretto a Milano ha notato un corpo a circa 50 metri dalla fine della banchina, in direzione Caronno Pertusella. I soccorritori della Croce azzurra di Caronno e dell’automedica non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo che non aveva con sé documenti. Accanto al corpo è stata trovata una bicicletta, ma resta da stabilire se appartenesse alla vittima o se fosse stata abbandonata in precedenza.S.G.