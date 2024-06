Cerca di sfuggire a un controllo, gli trovano la droga negli slip: arrestato un giovane di Induno Olona

Induno Olona (Varese) – Nascondeva la droga negli slip. Fermato l’altra notte a Varese per un controllo il giovane, un ventitreenne, è stato trovato in possesso di hashish, 7 dosi nascoste nelle mutande. Era in auto con un’altra persona e ha cercato di scappare ma gli agenti lo hanno fermato. I poliziotti hanno quindi effettuato una “visita” all’abitazione del giovane, a Induno Olona, dove hanno trovato altra sostanza, quasi 70 grammi di hashish, cocaina, un bilancino di precisione e altra droga confezionata e nascosta in un pacchetto di fazzoletti e in uno di sigarette. Oggi in Tribunale a Varese l’udienza di convalida dell’arresto, il giudice ha accolto le richieste del pubblico ministero, obbligo di firma e divieto di dimora a Varese, poi ha disposto la liberazione del giovane.