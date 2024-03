Dotazioni e auto alla Polizia locale. Dalla Regione fondi per 2,5 milioni

Regione Lombardia ha finanziato 106 progetti, per un totale

di 2,5 milioni di euro, per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli della Polizia locale per il 2024. Nei comuni dell’Alto e Ovest Milanese i fondi stanziati (pari a 577.799,03 euro in tutto il Milanese, di cui 20.000 per il capoluogo destinati all’acquisto di 184 apparecchi radio) saranno destinati come segue: ad Abbiategrasso 20.000 euro per l’acquisto di un’autovettura ecologica; a Castano Primo 12.017 euro per due apparecchi telefonici e informatici e 11 telecamere per la videosorveglianza urbana; a Legnano 20.000 euro per un etilometro e un’autovettura ecologica; a Magenta 5.093,50 euro destinati all’acquisto di computer, cellulari, tablet oltre che di armi; a Parabiago 20.000 euro per un impianto di allarme, una camera di sicurezza e strumenti per il riconoscimento di documenti falsi. "Un provvedimento importante – ha commentato l’assessore alla sicurezza, Romano La Russa – per garantire più sicurezza in Lombardia.

Ch.S.