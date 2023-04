Disco verde al progetto della pista ciclabile che unisce le stazioni

Obiettivo: favorire gli spostamenti in bicicletta in sicurezza, per questo l’amministrazione comunale e l’assessorato alla Mobilità sono impegnati a promuovere la realizzazione di nuovi percorsi ciclabili. L’altro giorno la giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico – economico per il percorso ciclopedonale che collegherà due stazioni, quella di Rfi a Busto Arsizio e quella di Ferrovie Nord a Castellanza. Un intervento di cui si parlava da qualche tempo e che dunque sarà realizzato, il costo previsto è di 417 mila euro, di cui 240 mila di contributo Cariplo, 170 mila di fondi regionali, 7 mila invece le risorse proprie del comune. Il tracciato è stato modificato rispetto a quello previsto in precedenza, quindi partirà dall’accesso al passaggio pedonale della stazione RFI di Busto Arsizio in via Palermo, poi si snoderà lungo le vie Redipuglia, Valle Olona, XX settembre, Todi, per arrivare alla stazione Nord a Castellanza. Un progetto importante sul quale è impegnata l’amministrazione e che riguarda le biciclette è quello denominato "Una gipadua (in bustocco cucitura) per Busto":si tratta di "cuciture", cioè piste o corsie ciclabili che metteranno in collegamento i tracciati già esistenti unendo le scuole e i quartieri, opere per le quali sono già a disposizione fondi del Ministero delle Infrastrutture pari a 296 mila euro. Il progetto finale prevede la realizzazione di oltre 14 km complessivi di infrastrutture destinate alla mobilità ciclistica, che andranno ad aggiungersi agli 11 km di piste già esistenti. Nel frattempo sta entrando nel vivo il confronto con i cittadini sul Piano urbano della mobilità sul quale l’amministrazione invita la cittadinanza a partecipare: è il momento degli incontri nei quartieri, si comincia con il centro, l’appuntamento è giovedì 13 aprile alle 20,45 al Museo del Tessile.

R.F.