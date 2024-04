Dibattito aperto su cinque strategie

Sono cinque in totale le linee strategiche su cui verrà costruito il Pgt, in base al documento redatto in seguito al confronto tra le forze politiche e sociali, insieme ai professionisti del Politecnico di Milano e dell’Università dell’Insubria. Cinque anche le diverse “città“ individuate, ovvero le sfide per lo sviluppo di Varese su altrettanti maxi-temi. La prima è “Varese città verde“: tra gli obiettivi, rafforzare i percorsi di connessione tra i sistemi montagna e lago e valorizzare il sistema delle aree protette. Quindi “Varese città inclusiva per l’abitare e il lavoro“, a partire dalla valorizzazione del campus universitario dell’Insubria fino al sostegno all’offerta abitativa sociale e nuovi spazi aperti multifunzionali. C’è poi la “città del turismo e della cultura“, dai percorsi ciclopedonali e di mobilità lenta fino alla valorizzazione della Schiranna e di spazi culturali diffusi di quartiere. Quarto tema la “Varese dello sport e del tempo libero“, dalle grandi strutture sportive urbane a quelle più piccole rionali. Infine la “città multicentrica“, dal masterplan delle stazioni al trasporto pubblico locale, fino alle nuove forme di mobilità.

L.C.