Con ottobre torna la Fiera agricola. Appuntamento nel fine settimana e resterà in centro come nel 2023

La Fiera agricola di ottobre, alla 541esima edizione, si terrà nel prossimo fine settimana. L’apertura ufficiale sarà sabato alle 10.30 nel cortile del Castello, dove saranno presenti i produttori della Coldiretti e verranno organizzati laboratori a cura degli associati e si potranno assaggiare i prodotti delle aziende locali.

"La decisione di mantenere la Fiera in centro è dettata dal fatto che alle limitazioni legate al contenimento della diffusione della peste suina – spiega l’assessore Valter Bertani – si è aggiunto il rischio legato alla “lingua blu“, malattia infettiva dei ruminanti che di fatto ne impedisce la presenza a fini espositivi. Dunque, a fronte del fatto che senza la presenza di animali lo spazio fiera sarebbe risultato spoglio, abbiamo optato per riproporre la Fiera in centro, soluzione che lo scorso anno è risultata molto apprezzata sia dai cittadini sia dagli espositori. Inoltre – aggiunge Bertani – intorno al Castello saranno presenti i mercatini della Pro loco, disponibile anche a guidare le visite al patrimonio culturale cittadino, l’esposizione di cavalli con il Battesimo della sella dedicato ai bambini e, nei sotterranei, uno spazio riservato al Parco del Ticino nel cinquantesimo anniversario della sua fondazione. A tal proposito sono previste mostre, esposizioni fotografiche e la possibilità di effettuare visite guidate alle marcite e alle aziende agricole in compagnia delle Guide del Parco".

La Fiera e le proposte intorno al Castello si terranno da sabato a lunedì, dalle 10 alle 20 mentre lo Street Food in Villa Sanchioli, a cura di Hello Eventi, sarà accessibile dalla serata di venerdì fino a domenica.

G.Ch.