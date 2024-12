City Angels a Saronno: al via la ricerca di volontari per sicurezza e solidarietà

Caccia ai volontari per attivare il servizio City Angels a Saronno con l’obiettivo di garantire sicurezza e solidarietà alla comunità. L’annuncio è arrivato dal sindaco Augusto Airoldi e da Mario Furlan, fondatore dell’associazione. Il servizio entrerà in funzione tra gennaio e febbraio, portando Saronno a essere la 21esima città italiana a ospitare questa realtà di volontariato.

Da oltre 30 anni, i City Angels forniscono aiuto ai senzatetto, supporto in situazioni di emergenza e assistenza agli anziani. "I nostri interventi spaziano dal soccorso a chi rimane in panne con l’auto alla gestione di situazioni di tensione, fino all’aiuto delle vittime di stalking - ha spiegato Furlan -. La nostra collaborazione con le forze dell’ordine è essenziale per garantire interventi tempestivi".

Per avviare il servizio, è necessario il contributo di volontari locali. Furlan ha spiegato che l’associazione cerca persone determinate e capaci di mantenere la calma anche in situazioni critiche. "Non è un volontariato per tutti. Cerchiamo coraggio, sangue freddo e spirito di solidarietà". Gli aspiranti volontari possono candidarsi inviando una mail a saronno@cityangels.it, allegando il curriculum e una breve lettera motivazionale.

Dopo una prima selezione, seguirà un colloquio telefonico per illustrare i corsi di formazione e i servizi richiesti, con un impegno minimo di un turno a settimana. "I nostri volontari affermano che queste sono le tre ore più gratificanti della settimana", ha aggiunto Furlan.

Per avviare le attività, i City Angels necessitano di uno spazio operativo. Laura Succi, assessore comunale, ha assicurato che l’amministrazione è al lavoro per individuare una sede adeguata. "Stiamo valutando due opzioni: un locale nella zona di Saronno sud, dove è già attivo un altro progetto, e uno spazio nella sede Unitre". L’intento è consolidare la presenza dei City Angels a Saronno con un accordo di collaborazione che arrivi fino al 2027.

"Siamo pronti a partire nel nuovo anno e ci auguriamo una grande partecipazione da parte dei cittadini", ha concluso Furlan. "I City Angels rappresentano una risposta concreta alle esigenze di sicurezza e solidarietà del territorio – ha commentato il sindaco Augusto Airoldi -. La loro presenza alimenta un volontariato attivo e coraggioso, in stretta sinergia con le forze dell’ordine e le associazioni locali".