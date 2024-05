Città di Varese eliminato. Al Vado basta il minimo

Fine della corsa. Il Città di Varese perde in casa per 0-1 contro il Vado la semifinale dei playoff e fa calare il sipario sul suo campionato vedendo svanire le sue velleità di Lega Pro. Saranno quindi i liguri, che si sono presi la rivincita della sfida di campionato in terra varesina persa per 1-0, ad affrontare il Chisola. L’avvio di gara è favorevole agli ospiti: al 7’ Spanu ci prova ma conclude in modo impreciso. All’11’ il Cdv reagisce con un tiro a lato di Di Maira ma il direttore di gara aveva già fermato tutto per fuorigioco. Al 16’ il Vado prova ancora a pungere con un’incornata di Donaggio ma Ferrari si oppone. Tre minuti dopo, invece, Valagussa non fallisce portando in vantaggio i savonesi su cross di Lo Bosco dalla sinistra. Al 23’ gli ospiti potrebbero raddoppiare ma Capra calcia a lato. Al 27’ il Cdv potrebbe rimettersi in carreggiata con un’incornata di Di Maira ma Fresia sventa l’insidia deviando con un colpo di reni. Al 33’ Palazzolo conclude tra le braccia del portiere ospite. Nella ripresa il Cdv ci prova al 17’ con un colpo di testa di Di Maira ma la sfera termina a lato. I biancorossi provano ad alzare i ritmi per cercare il pareggio ma Banfi, al 43’, si vede respingere un tiro di destro da Fresia.Al 48’ la squadra di Cotta rimane in dieci per l’espulsione di Mandelli per una gomitata su Codutti.

Cristiano Comelli