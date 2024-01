Celebrazioni per il secolo di città. Scatta la caccia ai contributi

La “caccia” è aperta, perché le associazioni, come da tradizione annuale, potranno ora presentare le loro richieste per poter accedere a contributi e vantaggi economici garantiti dal Comune, tenendo presente che quest’anno saranno premiate le iniziative collegate alle celebrazioni dei cento anni dall’attribuzione del titolo di Città: si aprono il 15 gennaio, infatti, i termini per la presentazione delle richieste collegate alla prima tranche di risorse per i contributi inserita nel bilancio previsionale, che supera i 60mila euro ed è in linea con quanto destinato nel 2023. Le risorse saranno, come sempre, divise in tre ambiti: attività culturali, formative e di animazione territoriale; attività sociali, sanitarie e socio-sanitarie, impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, attività educative e pedagogiche; attività sportive e ricreative. Condizione per ricevere i contributi è che i progetti e le attività comincino nel corso del 2024 e l’importo massimo del contributo erogabile per ogni singolo progetto inserito nella graduatoria finale è di 15mila euro. L’assegnazione dei contributi avverrà in ordine di graduatoria redatta sulla base dei criteri di valutazione indicati per ciascun ambito. La novità di quest’anno è che 2024 l’amministrazione ha indicato dei nuovi criteri premianti o rivisto quelli indicati in precedenza: per l’ambito culturale, non poteva essere altrimenti, saranno valorizzate le iniziative con aspetti progettuali dedicati al Centenario di Legnano Città; per l’ambito sociale quelle con aspetti di progetto che favoriscono l’inclusione e gli interventi a contrasto del disagio giovanile, anche psicologico, e le attività educative, anche intergenerazionali; per l’ambito sportivo quelle con aspetti progettuali che favoriscono l’inclusione dei soggetti disabili e gli interventi a contrasto del disagio giovanile. Va ricordato che nel 2023 sono stati erogati contributi per circa 160mila euro e che nel corso dell’anno la giunta potrà implementare l’importo delle risorse. "È importante evidenziare i criteri premianti inseriti quest’anno nella valutazione dei progetti - ha detto a proposito l’assessore alla Cultura Guido Bragato - che, nel caso dell’ambito culturale, vuole sottolineare l’importanza della ricorrenza del centenario e, per gli altri due, ribadisce il valore dell’inclusione, declinata sul contrasto al disagio giovanile".

Le associazioni potranno presentare i loro progetti unicamente on line e l’istanza sarà disponibile dal 15 gennaio sino al 15 febbraio sul sito istituzionale.