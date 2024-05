Cagnolina “prigioniera” salvata dalle guardie zoofile

È il migliore amico dell’uomo, il cane, fedele da millenni, protagonista di racconti, romanzi, film, che sempre emozionano per la bellezza delle storie, ma può capitare purtroppo che l’uomo non sia il suo migliore amico, incapace, l’essere umano, in alcuni casi di fedeltà, affetto e rispetto. Potesse parlare una cagnolina, salvata nei giorni scorsi dalle guardie zoofile dell’Oipa (organizzazione internazionale protezione animali) racconterebbe la sua vicenda, nella quale non c’è affatto un padrone amico. La bestiola è stata trovata a Carnago, era legata con una catena corta, chiusa in un box, in un pollaio. Una situazione intollerabile a cui ha posto fine l’intervento provvidenziale delle guardie Oipa dopo un sopralluogo di routine. La cagnolina non aveva nessuna possibilità di muoversi, stretta alla catena, la sua sofferenza nello sguardo che hanno incontrato i suoi salvatori. Ora, dopo essere stata salvata, si trova in una struttura, dove sta ricevendo le cure adeguate e può essere presa in affidamento temporaneo. Al termine del procedimento, potrà essere adottata in via definitiva. Merita di dimenticare il suo triste passato e di trovare invece una casa e una famiglia che le dia quell’affetto che molto probabilmente non ha mai conosciuto. Per informazioni chi è interessato ad accoglierla può contattare il numero 3343548724 o scrivere una email a guardievarese@oipa.org). L’invito dell’Oipa: non ignorare casi di maltrattamento di cui si sia a conoscenza quindi rivolgersi sempre alle sue guardie zoofile che, nel rispetto della privacy, possono intervenire per tutelare gli animali.

Il padrone della cagnolina è stato sanzionato per violazione delle leggi regionali in materia. Ancora una volta invece un animale selvatico, un capriolo, intrappolato nella recinzione del parco pubblico, è stato salvato dai vigili del fuoco a Somma Lombardo. R.F.