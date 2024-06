Busto Arsizio capitale della pizza. Una settimana di festa in 14 locali

Al via ieri, dopo il successo delle due precedenti edizioni, e fino al 16 giugno, la Festa della pizza, iniziativa istituita dall’amministrazione comunale in collaborazione con Ascom Busto, per valorizzare le attività produttive locali e promuovere lo sviluppo economico del territorio. Per una settimana la città si trasforma in “capitale della pizza“, grazie alla bravura dei pizzaioli che hanno aderito all’evento. Sono 14 le pizzerie che partecipano alla festa e che ripropongono la Pizza Busto, per metà calzone e per l’altra metà pizza. La metà calzone ha il ripieno a sorpresa, scelto da ciascun locale, mentre l’altra metà pizza ha ingredienti identici per tutti, il pomodoro e la mozzarella.

La pizza, come richiede la festa, è a forma di B, mentre i colori sono quelli della Città, il rosso del pomodoro e il bianco della mozzarella. La Pizza Busto è proposta solo durante questa settimana, il costo è di 8,50 euro in tutti i locali che si sono impegnati anche a servirla da asporto. Dunque occasione da non perdere per gustarla con le sue sorprese. Iniziativa apprezzata anche da un bustocco speciale, il Tarlisu, la maschera cittadina, con Antonio Tosi, cultore di tradizioni locali, che da anni lo rappresenta: "Ogni evento che permette di celebrare la nostra città è lodevole, anche la cucina è cultura, noi abbiamo la nostra ricetta, “polenta e bruscitti“, ma ben venga anche la pizza con la doppia B, il marchio della città, la tradizione ci ricorda il significato delle due lettere, Busto Bruciata, dunque perfetta… con quel leggero bruciacchiato della pizza".

Quest’anno alcuni locali propongono anche il menu Pizza Busto + dolce BB in collaborazione con le pasticcerie Sedici Gusti, Panificio Frangipane, Lallabycakes, Pasticceria Chiara, Tonetti patisserie. Il Dolce BB, ideato dall’amministrazione comunale e dal Distretto del commercio in collaborazione con pasticcerie e panetterie del territorio, è una specialità, marchiata appunto con le lettere stemma della città, le due B. Da sottolineare che Ascom premierà con una smart box i primi tre clienti che consumeranno tre Pizze Busto in tre diverse attività. Per dimostrarlo basterà inviare via WhatsApp al numero 3664841612 una foto della scheda, il “pizzaporto“ a disposizione nei locali, con i tre timbri delle tre diverse attività. Queste le 14 pizzerie che partecipano alla Festa: Capri, Da Mario, Da Mimmo, Doppio Zero, La Piazzetta, La piazzetta del gusto, Mammà, Oasi Mediterranea, Pizza scooter, Pizzeria Tony, Radici, Sole d’oro, La piccola corte, Loroverde.